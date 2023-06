Adolescente é internada após ser atingida por bala perdida em Dourados

Durante a madrugada deste domingo (25), uma adolescente, de 17 anos, foi atingida no tornozelo por uma bala perdida no Jardim Novo Horizonte, em Dourados - a 225 quilômetros de Campo Grande. Ela foi internada no Hospital da Vida para maiores procedimentos médicos.

A vítima estava em sua bicicleta em direção a uma conveniência para comprar gelo na rua Maria Gomes da Fonseca, acompanhada de uma amiga, de 18 anos.

Mas, segundo o site Dourados News, ainda no cruzamento das ruas Horácio Marques Matos e Bernardino Matos, as duas garotos ouviram um barulho de tiro e notaram que havia um homem armado na região, mas seguiram adiante.

No entanto, alguns metros a frente, a adolescente sentiu uma dor e percebeu que seu tornozelo havia sido atingido pela bala perdida.

Uma equipe do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) atendeu a adolescente e a encaminhou para o Hospital da Vida, onde permanece hospitalizada.

O caso será investigado pela Polícia de Dourados.

