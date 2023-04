Adolescente esfaqueia irmão durante briga em Dourados

Na noite desta segunda-feira (3), uma briga entre irmãos terminou com um rapaz, de 28 anos, esfaqueado na nuca e no pescoço em Dourados - a 225 quilômetros de Campo Grande. O suspeito seria um adolescente, de 17 anos.

Segundo informado pelo site Dourados News, a agressão aconteceu após uma discussão entre eles.

O adolescente foi localizado e apreendido pela Polícia Militar por ato infracional análogo ao crime de tentativa de homicídio.

A vítima precisou ser internada no Hospital da Vida, após receber atendimento médico do Corpo de Bombeiros.

O crime foi registrado na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) de Dourados.

