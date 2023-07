Adolescente indígena é morto com golpes de faca na fronteira

O adolescente indígena Daniel Montiel Rojas, de 14 anos, foi assassinado com golpes de faca na linha internacional da cidade de Capitan Bado, separada por uma rua de Coronel Sapucaia, a 400 quilômetros de Campo Grande.

O caso aconteceu no final da noite de sábado (1°), porém, divulgado apenas durante a tarde de domingo (2). O assassinato ocorreu na linha internacional da Colônia Cristino Potrero.

Segundo informações do site Dourados News, a denúncia partiu de uma ligação telefônica que indicaram sobre o crime e o Departamento de Investigações de Amambay estiveram pelo local.

Na cena do crime, os policiais verificaram que a vítima possuía golpes que atingiram a região do pescoço.

Até o momento não há informações sobre o suspeito do crime, tampouco a motivação para que tenha assassinato o adolescente indígena.

Autoridades do Paraguai estão investigando o caso.

