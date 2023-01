Adolescente morre afogado em piscina durante festa em Dourados

Um adolescente, de 15 anos, morreu afogado em uma piscina durante a comemoração de um aniversário de seu amigo em espaço de eventos na Vila São Brás, em Dourados - a 225 quilômetros de Campo Grande.

Conforme o site Dourados Informa, os familiares perceberam o acidente e acionaram o SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) para fazer a manobra de ressuscitação, mas a vítima não respondia às tentativas.

Ainda segundo o site, os socorristas levantaram a suspeita que o adolescente teria se afogado durante uma crise de transtornos convulsivos.

O pai do garoto explicou aos médicos que ele já tinha um histórico de perda de consciência e teria recentemente desmaiado ao menos duas vezes.

Porém, a morte deverá ser investigada pela Polícia Civil.

