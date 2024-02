Advogado morre em grave acidente em distrito de Dourados

O advogado Rubirson Ferreira de Lima, de 54 anos, morreu em um grave acidente na noite deste domingo (25), na MS-276, no distrito de Indápolis, em Dourados. Ele conduzia uma Toyota Hilux que se envolveu em uma colisão com um Volkswagen Gol.

Lima seguia em sua caminhonete no sentido Dourados a Deodápolis, quando por motivos desconhecidos e a serem apurados pelas autoridades, invadiu a pista contrária e atingiu a lateral do veículo de passeio, que vinha no sentido oposto.

Segundo o site Ligado na Notícia, após a colisão entre os veículos, a Hilux saiu da pista e capotou diversas vezes, parando somente em uma plantação de milho nas margens da rodovia.

Ainda conforme o site local, Rubirson morreu no local antes da equipe do Corpo de Bombeiros chegar. Foi constatado que a vítima era natural de Deodápolis.

O condutor do Gol, que não teve a identificação revelada, foi socorrido e encaminhado a uma unidade hospitalar da região com ferimentos leves.

Polícia Militar Rodoviária, Polícia Civil e Polícia Científica estiveram no local do acidente para início da investigação e levantar informações sobre o que teria motivado o desvio direcional do advogado.

O caso segue sob investigação. O corpo da vítima foi encaminhado ao IMOL (Instituto Médico Odontológico Legal).

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também