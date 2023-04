Agredido a pedradas, homem é socorrido em estado grave em Rio Verde

Na tarde desta domingo (9), um homem, de 33 anos, foi internado as pressas no Hospital Paulinho Alves da Cunha, em Rio Verde de Mato Grosso, logo após ser agredido a pedradas.

Ele foi socorrido por populares e entregue na unidade hospitalar, segundo informações do site RV News.

Ainda conforme o site, a vítima apresentava sangramentos na região do rosto e ferimentos na cabeça. O homem disse ter sido agredido, mas sem dar detalhes do ocorrido.

A Polícia Militar foi acionada para atender o caso, a vítima confirmou a versão inicial, mas logo ficou inconsciente devido aos ferimentos.

Devido ao quadro de saúde, o homem precisou ser transferido para Campo Grande no sistema 'vaga zero'.

A Polícia Civil foi informada e passa a trabalhar para tentar identificar possíveis suspeitos das agressões contra o homem.

