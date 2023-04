Ameaça de massacre é enviada para alunos de escola em Rio Verde

Durante a quinta-feira (6), uma mensagem dizendo haver massacre previsto para a próxima segunda-feira (10) em uma escola foi espalhada na rede social do TikTok e viralizou, chegando até o conhecimento de alunos e pais que moram em Rio Verde de Mato Grosso, distante a 203 quilômetros de Campo Grande.

A unidade de ensino citada na mensagem se trata da Escola Estadual Thomaz Barbosa Rangel. O teor da mensagem indica um possível atentado e que pessoas estariam sendo convocadas para participar do ataque.

"Estão preparados estudantes do Thomaz para o massacre, vai ser dia 10. Se preparem, de manhã e de tarde. Estou convocando pessoas, se quiser chama pv [privado]", diz a mensagem, na captura de tela retirado da rede social.

Segundo o site RV News, a Polícia Militar tomou conhecimento da situação e ressaltou que existe um trabalho de policiamento ostensivo e preventivo nas escolas municipais e estaduais da cidade. A Polícia Civil também está ciente da possível ameaça e passou a investigar o caso.

Ao site, o Capitão QOPM Calvi pediu para que a população mantenha a calma e que qualquer informação pode ser feita no disque denúncia através do 181. A denúncia é feita de forma anônima.

Qualquer informação sobre o caso do suposto ataque e da autoria das mensagem enviada para os alunos da cidade pode ser feita no 181, mas também direcionada ao SIG (Setor de Investigações Gerais) da Polícia Civil de Rio Verde através do (67) 9 9223 1620.

