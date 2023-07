'Amo ele': após ser espancada, jovem tenta evitar prisão de agressor em Brasilândia

Um homem, de 47 anos, foi preso em flagrante na tarde desta segunda-feira (10), no bairro João Paulo Silva, em Brasilândia - a 365 quilômetros de Campo Grande, após ser acusado de espancar a sua namorada, de 24 anos. Mesmo sendo a vítima, a jovem tentou evitar a prisão do suspeito por "amar ele".

As agressões teriam acontecido após o homem usar um cabo de vassoura para espancar a jovem. O fato teria começado por volta da meia-noite de segunda-feira e terminado somente às 3h da madrugada.

Com a denúncia em mãos, a Polícia Civil passou a realizar diligências com o intuito de encontrar o agressor e acabou chegando em um imóvel na rua Terezinha dos Santos Silva, onde estavam vítima e autor juntos.

A jovem tentou evitar a prisão do companheiro, conforme noticiado pelo site Cenário MS, informando que não gostaria que uma denúncia fosse apresentada contra ele, alegando que amava demais ele. Durante o depoimento, a mulher chegou a assumir a culpa por ter provocado ele, justificando o espancamento. "Amo ele", teria dito a jovem.

Os policiais visualizaram diversas lesões e hematomas pelo corpo da jovem. Entre as lesões, existia a suspeita de fratura no joelho da vítima e por isso, foi solicitado que ela fosse encaminhada para o Pronto Socorro do Hospital Dr Júlio César Paulino Maia para realização de exames de corpo de delito.

Em sua versão, segundo divulgado pela Polícia Civil, o suspeito afirmou que a agrediu com chutes e um pedaço de madeira. Segundo ele, ambos teriam ingerido álcool e acabaram brigando. O homem poderá ser condenado a mais de quatro anos de prisão pelos crimes.

