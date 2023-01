Após briga, mulher mata homem com tiro no peito em fazenda de MS

Uma mulher, de 31 anos, foi presa em flagrante no domingo (15) após ser apontada como a principal suspeita de ter assassinado um homem, de 36 anos, com um tiro no peito em uma fazenda próxima à cidade de Alcinópolis.

O caso teria acontecido após eles terem tido uma discussão e uma briga com troca de agressões. No entanto, eles não possuem nenhum parentesco.

A Polícia Militar e a Polícia Civil agiram rapidamente e quatro horas após o crime, a mulher teria sido encontrada e presa. A arma usada no crime, uma espingarda calibre .22, foi apreendida também.

Segundo o site Edição MS, a polícia ainda ouve testemunhas e adquiriu algumas linhas de investigação para dar prosseguimento ao caso.

A mulher foi encaminhada para o presídio feminino, onde deve responder pelo crime de homicídio.

