Após brigar e ser esfaqueado, homem morre em hospital de São Gabriel do Oeste

Morreu na madrugada desta sexta-feira (26), Jhulio César Marques Domingues, de 28 anos, após se envolver em uma briga e ser esfaqueado pelo seu desafeto, na rua das Andorinhas em São Gabriel do Oeste - a 139 quilômetros de Campo Grande. Ele chegou a ser socorrido para o hospital, mas não resistiu.

O Corpo de Bombeiros é quem prestou os primeiros atendimentos ao encontrar a vítima quase sem vida. Após dar entrada na unidade hospitalar, a equipe médica tentou reverter o quadro, mas não foi obtido sucesso diante da gravidade dos ferimentos.

Segundo informações do site Idest, a polícia descobriu que durante a madrugada, Jhulio e seu desafeto acabaram brigando e ambos estariam armados com facas.

Conforme o delegado Matheus Vital ao site, estão sendo realizadas diligências com o intuito de localizar e prender o suspeito em flagrante, que neste momento, encontra-se foragido.

O caso será investigado para saber o motivo da briga entre a vítima e o suspeito.

JD1 No Celular

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 e acompanhe em tempo real todas as notícias. Para baixar no IOS, clique aqui. E aqui para Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também