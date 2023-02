Após chuvas intensas, prefeitura de Bonito interdita Balneário Municipal

A Prefeitura de Bonito decidiu por suspender as atividades no Balneário Municipal da cidade, nesta terça-feira (1º), em razão das chuvas que ocorreram no município nas últimas 24 horas. A medida é preventiva para garantir a segurança dos banhistas. A previsão é que o atrativo seja reaberto já nos próximos dias.

O diretor de turismo de Bonito, Elias Francisco, reforçou que a interdição é uma forma de garantir a segurança dos turistas e dos moradores da cidade que têm o hábito de frequentar o Balneário. “ Nós tivemos um volume de chuva de 110 mm nas últimas 24h e o nível do rio subiu 20 cm. É um volume considerável”, pontuou.

Segundo ele, todos os dias pela manhã o sistema de gestão e segurança do balneário faz o monitoramento para saber se há condições de abertura do atrativo. Ele acredita que o funcionamento de todos os atrativos que compõem o balneário da região da Serra da Bodoquena voltem ao normal já nesta quinta-feira (2).

Elias Francisco reforçou que, inicialmente, as chuvas não interferiram em outros atrativos. “Nesta terça-feira, funcionamento normal nas grutas, as nascentes estão funcionando normalmente. A maioria dos passeios de cachoeira estão funcionando. Então é mais por precaução nos rios que compõem o Rio Formoso onde estão os balneários, mas os outros passeios estão funcionando”, finalizou.

