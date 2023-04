Após fazer comentários sobre jogo, homem é baleado em restaurante de Corumbá

No final da tarde deste domingo (9), um homem, que não teve a identificação revelada, foi ferido com um tiro na perna esquerda, na altura da coxa, enquanto estava em um restaurante na região central de Corumbá, a 426 quilômetros de Campo Grande.

A vítima havia se desentendido com o suspeito por comentários a respeito de uma partida de futebol, conforme noticiado pelo portal Corumbá Online.

O Corpo de Bombeiros foi acionado para conter o sangramento e encaminhar o homem para uma unidade hospitalar.

A Polícia Militar também esteve pelo local, colheu informações, mas o suspeito já havia deixado o local.

O caso deve ser investigado pela Polícia Civil de Corumbá.

