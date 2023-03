ApÃ³s perder controle, motorista capota caminhÃ£o e fica ferido na MS-276

Um motorista capotou o caminhão, na tarde desta terça-feira (14), após perder o controle e sair da pista na MS-276, em Batayporã. A vítima foi socorrida com ferimentos, já o passageiro saiu ileso.

Conforme o site Jornal da Nova, o condutor estava em uma Hyundai HR com placas de Rosana (SP), quando perdeu o controle, saiu de pista e capotou. O motorista estava seguindo para Nova Andradina, onde prestariam serviços de vidraçaria.

Com o impacto, o motorista sofreu ferimentos na cabeça e foi socorrido por equipes do Corpo de Bombeiros Militar e transportado até ao Pronto Socorro do Hospital Regional em Nova Andradina.

A PMR (Polícia Militar Rodoviária) também foi acionada, sinalizou o local e registrou a ocorrência.

