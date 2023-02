Arara-canindé é resgatada ferida em cerca elétrica de residência

Uma Arara-canindé foi resgatada ferida, na manhã desta terça-feira (21), em uma cerca elétrica de uma residência, no bairro Jardim Santa Luzia, em Aparecida do Taboado. A ave foi levada até uma clinica veterinária onde ficou em observação.

Policiais Militares Ambientais de Aparecida do Taboado foram acionados por moradores, por volta das 8h, para resgatar o animal silvestre que estaria enroscada em uma cerca elétrica de uma residência. Os Policiais foram ao local e verificaram que a ave estava ferida e que não havia ninguém na residência.

A equipe solicitou apoio do Corpo de Bombeiros e ainda conseguiu contato com a proprietária da residência, que estava em viagem e autorizou que os militares fizessem o que fosse necessário para retirar o animal.

O fio foi cortado para retirar a ave que foi resgatada com ferimentos nas asas, ela foi levada à clínica veterinária Arca de Noé, que voluntariamente tem ajudado à PMA nesses casos de animais feridos, foi atendida e ficou aos cuidados do médico veterinário, assim que possível, a ave será solta no seu habitat.

Confira o vídeo do resgate aqui.

Deixe seu Comentário

Leia Também