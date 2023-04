Assaltante morre em confronto com a PM após invadir casa em Dourados

Criminoso identificado como Guilherme Brandão Alves, de 27 anos, morreu na noite desta quarta-feira (30) após trocar tiros com a Polícia Militar, instantes após invadir e tentar assaltar a casa de um empresário na região Parque Alvorada, em Dourados - a 225 quilômetros de Campo Grande.

Durante o final da noite, a polícia havia recebido uma denúncia indicando a violação de domicílio, que envolviam Guilherme, conhecido como 'Sequestro', e um adolescente, de 16 anos.

Ao invadir a residência, a dupla rendeu mãe e filha, de 43 e 18 anos, respectivamente. Segundo o site Dourados News, a mulher tinha notado uma movimentação suspeita e avisado o marido, que estava em um sítio.

Quando os policiais chegaram pelo local, o adolescente infrator conseguiu fugir, mas foi apreendido a alguns metros do imóvel. Recebendo ordens dos militares, o criminoso não obedeceu e passou a disparar contra a equipe e foi atingido, após o revide da polícia.

A Polícia Civil e a Perícia Científica estiveram no local para os levantamentos e procedimentos de praxe.

