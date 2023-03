Assaltantes invadem casa e nem mesmo galinha escapa

Pedro Molina, com informações do Dourados News

Um homem de 52 anos procurou a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) de Dourados, na tarde desta sexta-feira (17), após encontrar sua residência, localizada no bairro Sitioca Campo Belo, “limpa” após uma invasão.

Segundo o boletim de ocorrência, o homem chegou em casa e percebeu que a porta da residência havia sido arrombada, e ao entrar na residência, se deparou com a casa revirada e praticamente vazia.

Foram levados uma TV 29 polegadas, cama box de solteiro, um armário de aço, escada, dois galões, 10 peças de roupas, antena, várias ferramentas, espelho e mangueira. Nem mesmo a galinha que o homem criava foi poupada pelos assaltantes.

A polícia segue investigando o caso.

