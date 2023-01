Ataque de piranhas fecha balneário no interior de MS por tempo indeterminado

Alerta de perigo! Devido inúmeros registros de ataques de piranhas no balneário Municipal de Três Lagoas Miguel Jorge Tabox, o local ficará fechado por tempo indeterminado, conforme informou a prefeitura local, na manhã desta quinta-feira (5).

O local permitido para banho é cercado por uma rede de proteção, fazendo com que nenhum animal ultrapasse a área frequentada pelos banhistas. Recentemente, o prefeito Ângelo Guerreiro esteve no balneário e afirmou que uma equipe da Sedesct (Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Turismo) faria manutenção no local.

Ângelo ainda alegou que a rede que faz a segurança dos banhistas deve ter sido perfurada, fazendo com que os peixes invadissem o local permitido para banho.

Conforme a prefeitura do município, a data de reabertura será anunciada em breve, assim que for constatada a segurança do local para o público. A prefeitura não informou quantas pessoas teriam sido atacadas, nem o estado de saúde delas.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 e acompanhe em tempo real todas as notícias. Para baixar no IOS, clique aqui. E aqui para Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também