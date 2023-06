Auxiliar de enfermagem 'voa' sobre carro e fica em estado grave em Itaporã; assista

O auxiliar de enfermagem Juarez de Lima, de 46 anos, sofreu um grave acidente e ficou em estado grave ao 'voar' sobre um carro, na tarde desta quinta-feira (22), na região do Pioneira 2, em Itaporã - a 227 quilômetros de Campo Grande. A colisão aconteceu após uma conversão errônea de um veículo.

O motociclista foi socorrido e encaminhado as pressas para um hospital da cidade, mas logo foi transferido para o Hospital do Coração em Dourados, local em que o profissional trabalha.

Segundo informações do site Itaporã News, o acidente aconteceu após o carro de passeio tentar fazer uma conversão da Avenida José Chaves para a rua Rui Costa e invadir a preferencial do auxiliar de enfermagem, que vinha no sentido da avenida.

Com o impacto, Juarez foi arremessado por cima do veículo e caiu no chão, permanecendo imóvel. Ainda conforme o site, o estado de saúde da vítima é considerado crítico.

Câmeras de segurança de um estabelecimento flagraram o momento do acidente.

O condutor do veículo parou o carro e segundos depois, desceu para verificar o que havia acontecido, enquanto o auxiliar de enfermagem recebia suporte de testemunhas.

