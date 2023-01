Avô estupra neta de 7 anos em fazenda de MS

Um idoso, de 77 anos, foi denunciado pela própria família após ser acusado de estuprar a neta, de 7 anos, na madrugada do último domingo (1°) em uma propriedade rural no município de Dois Irmãos do Buriti.

A família da vítima é de Sidrolândia e procurou a delegacia na última terça-feira (3). Mas quem flagrou toda a situação foi o irmão da criança, de 18 anos.

Segundo o site Sidrolândia News, ele acordou durante a madrugada e escutou barulhos estranhos vindos do quarto da irmã e ao verificar, encontrou o autor em cima da vítima.

O idoso saiu do quarto sem dizer nada e com medo de possíveis represálias, o jovem também não disse nada. Só na manhã seguinte é que ele contou para a mãe, que ficou desesperada.

A mulher questionou a filha mais nova e ela confirmou os abusos vindo do avô. Assim, ela decidiu procurar a delegacia e denunciar o caso de estupro.

O idoso não foi encontrado até o momento, mas a Polícia Civil segue investigando o caso.

Deixe seu Comentário

Leia Também