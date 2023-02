Babá é presa após sair de casa e criança se afogar em piscina de MS

No último domingo (19), uma babá, que não teve a identificação revelada, foi presa em flagrante pelo crime de abandono de incapaz, após deixar a casa onde haviam três crianças e uma delas, de 3 anos, se afogar em uma piscina na cidade de São Gabriel do Oeste.

Segundo o site Veja Aqui MS, além da mais nova, as idades das crianças eram de 10 e 13 anos, respectivos irmãos da menina, que ficaram sozinhas após a mulher buscar roupas em outra casa.

Ainda conforme o site, assim que deixou a casa, a criança de 3 anos se afogou na piscina e foi socorrida, precisando de atendimento médico no hospital da cidade.

Porém, por precaução, a criança foi transferida para a Santa Casa de Campo Grande, onde permanece internada.

A mulher foi presa por investigadores do GOI (Grupo de Operações e Investigações). O Conselho tutelar foi acionado para acompanhar o caso.

JD1 No Celular

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 e acompanhe em tempo real todas as notícias. Para baixar no IOS, clique aqui. E aqui para Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também