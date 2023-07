Baleado na nuca por causa de pipa, jovem morre em hospital de Três Lagoas

Richard Veigas de Oliveira, de 19 anos, faleceu na noite desta segunda-feira (3) por complicações do ferimento que o deixou internado por uma semana em Três Lagoas, a 326 quilômetros de Campo Grande. Ele foi atingido por um tiro na nuca por conta de uma briga por causa de pipa.

O jovem estava internado na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) do Hospital Auxiliadora. O suspeito de ter cometido o disparo foi identificado como Lucas Frazão da Silva, mais conhecido como 'baianinho' e a Polícia Civil segue investigando o caso e procurando o suspeito.

Segundo informações do site Rádio Caçula, o caso aconteceu após Richard intervir em um desentendimento entre seu irmão e baianinho. A vítima precisou passar por uma cirurgia, pois seu quadro clínico era considerado crítico.

Ainda conforme o site, durante o período hospitalizado, Richard contraiu pneumonia e seu estado agravou ainda mais, quando ele não resistiu e faleceu no início da noite.

Baianinho continua sendo procurado, pois após disparar contra o jovem, ele fugiu levando a arma usada no crime.

