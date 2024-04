Batayporã e Paranhos recebem investimentos milionários para obras de infraestrutura

O compromisso do Governo de Mato Grosso do Sul com o desenvolvimento municipal se fortalece com a homologação de licitações para obras de pavimentação asfáltica e drenagem em Paranhos e Batayporã.

Com um investimento total de mais de R$ 29,2 milhões, essas iniciativas visam melhorar a infraestrutura urbana e proporcionar mais qualidade de vida aos cidadãos.

Na cidade de Paranhos, as obras contemplam a pavimentação asfáltica e drenagem de águas pluviais na Avenida Industrial, Rua Fernando Correia da Costa e áreas adjacentes, com um investimento de R$ 8.673.339,96.

Já em Batayporã, a intervenção foca na drenagem de águas pluviais para controle de enchentes na região da Lagoa do Sapo, com um investimento estimado em R$ 20.624.424,42.

Esses projetos, divulgados no Diário Oficial do Estado (DOE) desta segunda-feira (15), marcam o início de uma nova fase de progresso para esses municípios. A Agesul (Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos), vinculada à Seilog (Secretaria Estadual de Infraestrutura e Logística), será responsável pela supervisão e acompanhamento das obras, que serão executadas pelas empresas CCO Infraestrutura Ltda e KM Engenharia Ltda em Paranhos e Batayporã, respectivamente.

Com a formalização dos contratos em andamento, logo em breve essas comunidades poderão desfrutar dos benefícios dessas melhorias, refletindo o compromisso do Governo estadual em promover um ambiente urbano mais seguro e funcional para todos os seus habitantes.

