BebÃª de 10 meses Ã© encontrado sozinho no meio da rua em AngÃ©lica

Um bebê, de apenas 10 meses de vida, foi encontrado sozinho em uma calçada na noite desta quinta-feira (9), na avenida Rachid Neder, em Angélica - distante a 210 quilômetros de Campo Grande. A suspeita era que a criança poderia ter sido abandonada pelos pais.

A Polícia Civil e o Conselho Tutelar iniciaram buscas na tentativa de encontrar os pais e após conseguirem localizá-los, foram encaminhados para a delegacia, ouvidos e justificaram que são usuários de drogas, mas negaram ter abandonado o bebê.

Conforme o site Ivinoticias, os pais não souberam explicar como a criança poderia ter chegado até aquela localidade.

O bebê foi amparado e encaminhado para uma unidade hospitalar, para tomar medicamentos e fazer uma checagem para ver seu estado de saúde.

A Polícia Civil segue investigando o caso, buscando possíveis autores e testemunhas do fato. A criança segue sob os cuidados do Conselho Tutelar.

