Bonecos são usados para orientar motoristas e salvar animais em rodovia do Pantanal

Com o intuito de reduzir a alta velocidade dos motoristas e consequentemente o atropelamento de animais silvestres, ao longo da estrada que dá acesso ao Pantanal, uma ação do Governo do Estado com a PMA (Polícia Militar Ambiental) e IHP (Instituto Homem Pantaneiro) decidiu até inovar colocando câmeras e bonecos com bandeira de alerta.

O principal foco está na rodovia federal BR-262, considerado um dos pontos mais críticos em relação à combinação de alta velocidade, desatenção e morte de animais por atropelamento.

A parceria tem vários eixos, sendo um deles o de intervenções diretas e indiretas. Uma das ações consiste na instalação de bonecos uniformizados de laranja, com bandeiras vermelhas de alerta nas mãos, à beira da pista, nos pontos identificados como os mais críticos e de constante travessia de animais.

Técnica já usada com frequência em obras rodoviárias, o objetivo é que ao ver os bonecos os condutores reduzam a velocidade e aumentem o nível de atenção, evitando acidentes e protegendo assim a fauna pantaneira.

Além dos bonecos, a parceria entre PMA e IHP vai permitir a instalação de câmeras na rodovia que vão registrar a rotina dos animais na rodovia. Já há câmeras instaladas em alguns trechos, sendo que nestes os cartões de memória das câmeras já instaladas estão sendo coletados para embasar os pesquisadores do IHP.

Estrada Viva

Nas estradas estaduais, essas de responsabilidade do Governo de Mato Grosso do Sul, está em implantação o programa Estrada Viva. O projeto-piloto ocorre na MS-345, conhecida como Estrada do 21, ligando Anastácio - a partir da BR-419 - até Bonito.

Ali, a pista pavimentado está sendo construída considerando as normas do programa, com seis pontos de passagem específicos ao longo da estrada, que tem pouco mais de 100 quilômetros. A rodovia, quando estiver concluída, será o principal acesso ao município de Bonito, diminuindo do tráfego na MS-382 e MS-178.

O monitoramento permanente das rodovias estaduais ocorre ainda nas MS-040, MS-339, MS-178, MS-382, MS-180, MS-473, MS-450 e MS-258, além da Estrada do Turismo, que é do município de Bonito e dá acesso ao rio Formoso.

