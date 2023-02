Bonito bate recorde de visitas por turistas em janeiro

Bonito, um dos principais pontos turísticos de Mato Grosso do Sul, voltou a bater recorde de turistas em nove anos para o mês de janeiro, com 34.800 pessoas visitando a cidade durante o primeiro mês de 2023. Os números foram divulgados pelo Observatório do Turismo e Eventos (OTEB) com dados divulgados pelo Bonito Convention & Visitors Bureau (BCVB).

A coleta desses dados ocorre mensalmente pelo OTEB, com apoio da Fundação de Turismo de Mato Grosso do Sul (Fundtur) e da prefeitura de Bonito.

“Os números positivos demonstram que o setor está aquecido e em crescimento na Capital do Ecoturismo, superando 2016, que foi até então o melhor ano do turismo na região”, afirmou Janaína Mainchein, coordenadora do OTEB.

Além do aumento de visitantes, o turismo foi responsável por uma ocupação de hoteleira de 79% em Bonito no mês de janeiro deste ano, um aumento em comparação com relação ao mesmo período de 2022, que foi de 74%.

Asa atrações mais procuradas pelos turistas continuam sendo os balneários, flutuação, cachoeiras, e Gruta do Lago Azul.

