Briga em bar termina com um homem esfaqueado em Rio Verde

Um homem, não identificado, foi esfaqueado durante uma briga em um bar na Avenida Tiradentes, no município de Rio Verde de Mato Grosso, na noite de domingo (12). O suspeito seria o ex-namorado da atual mulher da vítima, que estaria com ciúmes e essa seria a principal motivação do ataque.

Segundo informações do site RV News, o homem estava acompanhado da sua namorado e de um amigo, quando o suspeitou chegou no estabelecimento e iniciou um desentendimento motivado por ciúmes.

Ainda conforme relata o site, o ex-namorado da mulher passou a encarar o amigo da vítima, mas que a situação parou na troca de olhares. Porém, o suspeito passou a discutir com a vítima e em determinado momento desferiu três facadas na direção do homem.

Os golpes atingiram a região da cabeça e das costas, sem ferimentos graves. Ele foi socorrido pelo próprio amigo e encaminhado para o Hospital Paulino Alves da Cunha.

A Polícia Militar e a Polícia Civil foram chamadas para a ocorrência, procuraram a vítima na unidade hospitalar para entender o caso e realizar diligência na tentativa de encontrar o suspeito, mas até o momento ele não foi localizado.

