Câmara está 'tranquila' sobre vereador investigado por violência doméstica em Glória de Dourados

“A gente está tranquilo”, essa foi a declaração da presidente da Câmara Municipal de Glória de Dourados, Lucinéia Marinho de Oliveira Nogueira, sobre o vereador José Roberto das Neves, o “Beto dos Oitenta”, que é investigado por violência doméstica contra mulher em Glória de Dourados.

Lucinéia Marinho disse ao JD1 Notícias que a Casa de Leis municipal não conta com uma Procuradoria da Mulher. Questionada pela reportagem se a Casa vai se posicionar sobre o caso, disse que "A gente está tranquilo. Nós não pensamos nada. Tem que verificar com o nosso jurídico. A gente não foi questionado. Não recebemos nenhuma nota dele aqui."

Sobre ter conhecimento da situação envolvendo ameaça de morte em meio a caso de relacionamento extraconjugal do vereador e ameaça de morte contra a suposta amante/vitima, a presidente da Casa de Leis disse que ficou sabendo pela mídia.

"Chegou pela mídia... todo mundo está postando. Mas aqui na Casa não chegou oficialmente nada protocolado." Questionada sobre como vê essas suspeitas e apontamentos em desfavor do vereador, Lucinéia Marinho disse:

— "É um momento delicado para o vereador, e a gente prefere nem falar, porque é o momento dele, eu sei que é uma situação complicada, envolve praticamente ele, mas reflete aqui, a gente não tomou nota, não tem nenhum parecer a dizer" — sem se posicionar se será aberta ou não investigação interna sobre a conduta ética do vereador e possível quebra de decoro.

Investigação

O vereador José Roberto das Neves, o “Beto dos Oitenta”, é investigado por violência doméstica contra mulher em Glória de Dourados. O caso foi registrado na Polícia Civil e a vítima solicitou medidas protetivas de urgência em desfavor do parlamentar.

De acordo com as informações apuradas pelo JD1 Notícias, o caso envolve um suposto relacionamento extraconjugal mantido pelo vereador. A mulher afirma que iniciou o relacionamento porque o parlamentar teria garantido a ela que era solteiro.

No entanto, ao descobrir que o parlamentar era casado, a mulher decidiu encerrar o relacionamento. A partir desse momento, conforme relato registrado na ocorrência, o acusado não teria aceitado o fim da relação e teria passado a ameaçá-la, inclusive com supostas ameaças de morte, o que teria causado medo à vítima. Diante da situação, ela procurou a Polícia Civil e solicitou medidas protetivas de urgência.

Ainda segundo as informações recebidas pela reportagem, um filho do parlamentar também teria feito ameaças contra a vítima. No âmbito judicial, já houve decisão determinando medidas protetivas.

A Justiça proibiu José Roberto das Neves de se aproximar da vítima e de manter qualquer tipo de contato com ela, inclusive por telefone, mensagens ou redes sociais. O vereador também foi formalmente advertido de que, em caso de descumprimento de qualquer uma das determinações impostas, poderá ter a prisão preventiva decretada.

