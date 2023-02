Câmara Técnica de Conservação de Bonito irá intensificar monitoramento na região

A Câmara Técnica de Conservação do Solo e da Água de Bonito, Jardim, Bodoquena e Miranda anunciou, após uma reunião on-line extraordinária, que deve intensificar, juntamente com produtores rurais e autoridades locais, o monitoramento dos rios da região para identificar pontos de turbidez e suas possíveis causas.

Um exemplo são os famosos rios de Bonito, que após chuvas acima da média histórica para esse período, pontos isolados de turbidez vêm sendo apontados pela comunidade local.

A reunião, que ocorreu nesta quinta-feira (17), foi coordenada pelo secretário executivo de Desenvolvimento Econômico Sustentável, Rogério Beretta, da Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação (Semadesc), e ocorreu por pedido do governador Eduardo Riedel para encontrar meios de resolver a situação em Bonito.

“A Câmara Técnica vai levantar mais informações sobre esses eventuais pontos de turbidez das águas para que possamos identificar sua origem e tomar as medidas que forem cabíveis”, informou Beretta.

Atualmente, o Plano Estadual de Manejo e Conservação de Solo e Água (PROSOLO) é uma das ações do governo para minimizar esse tipo de problema por meio de atividades de contenção de processos erosivos, terraceamento, adequação de estradas vicinais e restauração da vegetação nativa.

Entre 2019 a 2023, a Câmara Técnica de Conservação do Solo e da Água analisou 280 projetos de manejo e conservação que abrangem uma área de 64.890,59 hectares em propriedades rurais da região e que beneficiam as microbacias dos rios Formoso, da Prata, Betione e Salobra.

