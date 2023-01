Caminhão tomba e deixa dois homens em estado grave na MS-060

Um caminhão, carregado com postes de eucalipto, tombou enquanto descia a serra de Maracajú, na MS-060, em Nioaque, na madrugada sexta-feira (27). Dois homens que ocupavam o veículo foram socorridos em estado grave.

Conforme o site Jardim MS News, as vítimas receberam os primeiros socorros de militares que passaram pelo local no momento, que também auxiliaram na retirada de um homem que estava preso às ferragens, que foi encaminhado até o hospital de Nioaque, por uma ambulância de Jardim que voltava de Campo Grande.

A ambulância deixou a vítima no hospital da cidade e retornou para transportar o outro homem para o hospital. Com a gravidade, eles foram transferidos pela manhã, em vaga zero, para a Santa Casa da Capital.

A Polícia Militar também prestou apoio na ocorrência, retirando os postes que ficaram jogando na rodovia, sinalizando a mesma até a chegada da PRF (Polícia Rodoviária Federal)

Deixe seu Comentário

Leia Também