Caminhoneiro Ã© sequestrado no 'falso frete', resgatado e trÃªs sÃ£o presos em MS

Uma ação da Polícia Civil e da Polícia Militar, em Dourados, salvou um caminhoneiro, de 43 anos, na tarde desta quinta-feira (16), após ele ser sequestrado ao cair no golpe do 'falso frete'. Ele permaneceu amarrado e desesperado em um matagal.

Pelo menos três suspeitos da ação criminosa foram presos, sendo um deles qualificado e tendo 24 anos, relatando para os policiais que já havia cometido essa mesma prática em outras ocasiões.

No momento de sua prisão, ele demonstrou resistência, resistiu, mas foi contido para a Delegacia de Polícia Civil com a prisão em flagrante. Ele indicou aos policiais civis o local onde funcionaria como cativeiro das vítimas contra as quais pretendia praticar os roubos.

Da ação resultou a prisão de mais dois homens envolvidos. Eles responderão pelos crimes de resistência, associação criminosa, roubo majorado pelo concurso de pessoas e também pela restrição de liberdade da vítima.

Demais forças policiais foram acionadas, atuando na ação uma equipe da Força Tática da Polícia Militar de Dourados e equipe do Departamento de Operações de Fronteira (DOF).

O DOF, inclusive, conseguiu localizar um caminhão roubado na região do município de Naviraí-MS, o qual seria levado ao país vizinho, Paraguai.

