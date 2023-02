Caminhoneiro morre após bater contra carreta na BR-163, em Rio Brilhante

O caminhoneiro Gilberto Rodrigues Costa, de 47 anos, morreu em um grave acidente na madrugada desta terça-feira (14) no trecho da BR-163, próximo a Rio Brilhante, logo após colidir contra um carreta que transportava um maquinário agrícola.

Com o impacto, o motorista do caminhão baú ficou preso nas ferragens, foi retirado por militares do Corpo de Bombeiros e socorristas da CCR MSVia. Foi feito procedimento de tentativa de reanimação por 40 minutos, mas a vítima não resistiu.

Segundo o site Rio Brilhante em Tempo Real, a carreta com o maquinário agrícola tentava acessar a rodovia saindo da via paralela da BR-163. O condutor do veículo afirmou em depoimento para a delegada Daniele Felismino que estava com mais duas pessoas.

Em determinado momento, a carreta ficou atravessada na pista e os colegas tentaram sinalizar com as luzes dos celulares, mas não conseguiram evitar com que Gilberto acertasse o caminhão na prancha.

No local, a PRF (Polícia Rodoviária Federal) controlou o fluxo de veículos no sistema pare e siga, até que a Polícia Civil e a Perícia Científica terminassem os trabalhos.

Gilberto Rodrigues morava em Dourados e seguia com o caminhão com algumas mercadorias, fazendo o trajeto de Campo Grande para Dourados.

