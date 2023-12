Produtor rural bate caminhonete em árvore e morre em Deodápolis

O produtor rural Adolfo Haveroth Neto, de 55 anos, conhecido como Gaúcho da Melancia, morreu em um grave acidente de trânsito no final da noite desta quarta-feira (6) após colidir sua caminhonete Chevrolet TrailBlazer em uma árvore na rodovia MS-276, entre o distrito de Lagoa Bonita e Deodápolis.

O Corpo de Bombeiros chegou a ser acionado para realizar o atendimento da vítima, porém, o homem não apresentava mais sinais vitais.

A Polícia Militar também esteve pelo local do acidente e isolou o perímetro até a chegada da Polícia Civil e da Polícia Científica para os trabalho de praxe.

A dinâmica ainda não foi revelada, mas a princípio, o condutor teria perdido o controle do veículo e colidido fortemente contra a árvore.

Pela imagem divulgada pelo site MS News, o lado do motorista ficou completamente destruído com o impacto causado no acidente.

