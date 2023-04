Capotamento deixa mulher morta e motorista em estado grave em Maracaju

Durante o final da tarde de domingo (16), um capotamento na MS-166, entre Maracaju e Nioaque, terminou com a morte de Maria Cícera Marques dos Santos Fernandes, de 56 anos. O motorista do Fiat Strada, identificado como Luis Paulo Bogarin, de 35 anos, ficou em estado grave após o acidente.

As causas do acidente ainda estão apuradas, mas de acordo com o boletim de ocorrência, o capotamento aconteceu em uma região conhecida como 'Estrada do Polaco', no qual o motorista perdeu o controle da direção do carro.

Conforme o site Ligado na Notícia, a Fiat Strada capotou diversas vezes e só parou nas margens da rodovia, totalmente destruído. O Corpo de Bombeiros foi acionado, mas quando chegou ao local, visualizou Maria sem os sinais vitais.

Luis, no entanto, estava em estado grave. Ele foi socorrido e encaminhado inicialmente para o Hospital Municipal Soriano Corrêa da Silva, em Maracaju, mas foi transferido para a Santa Casa de Campo Grande.

No local estiveram a Perícia Científica, a Polícia Civil e a PMR (Polícia Militar Rodoviária).

