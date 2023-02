Capotamento deixa uma pessoa morta na BR-463, em Laguna Carapã

Uma pessoa, ainda não identificada, morreu durante um capotamento no trevo de Laguna Carapã, na BR-463, a 284 quilômetros de Campo Grande, no final da tarde de quarta-feira (1°).

Segundo informações do site MS News, pelo menos duas pessoas foram socorridas e encaminhadas para atendimento em um hospital de Dourados.

Ainda conforme o site, o acidente envolveu um veículo Hyundai HB20, de cor preta, na saída para Ponta Porã.

O SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) constatou o óbito e prestou socorro as outras vítimas.

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) fez todo o levantamento do acidente para o registro da ocorrência.

