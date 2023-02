Capotamento na BR-463, entre Dourados e Ponta Porã, matou idoso de 72 anos

Foi identificado como José dos Santos, de 72 anos, o homem que morreu durante um capotamento no final da tarde de quarta-feira (1°), na BR-463, entre os municípios de Dourados e Ponta Porã. Ele conduzia um veículo Hyundai HB20.

Pelo menos duas pessoas ficaram feridas e foram encaminhadas para o Hospital da Vida, em Dourados.

Segundo informações do site Ligado na Notícia, no carro estavam a esposa da vítima, identificada como Iracema e a neta do casal, de 9 anos. Ainda conforme o site local, os três seguiam para um sítio na região de um acampamento indígena.

O SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) constatou o óbito e prestou socorro as outras vítimas.

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) fez todo o levantamento do acidente para o registro da ocorrência.

