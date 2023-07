Carcaça de pneu atinge carreta e deixa motorista ferido na BR-163 em Coxim

No final da tarde desta terça-feira (11), um motorista, de 43 anos, sofreu uma fratura na mão em um acidente de trânsito na BR-163, no trecho entre as cidades de Coxim e Rio Verde de Mato Grosso, logo após uma carcaça de um pneu atingir a cabine de sua carreta.

O atendimento foi feito por uma equipe da CCR MSVia, que encaminhou a vítima para Hospital Geral Paulino Alves da Cunha, em Rio Verde.

Conforme informado pelo site Coxim Agora, o condutor seguia pela rodovia no sentido para Coxim, quando no sentido contrário, a carcaça do pneu se soltou de uma carreta que seguia no sentido a Rio Verde, atingindo o para-brisa do veículo.

Com o impacto, parte da cabine ficou destruída e o motorista sofreu uma fratura na mão.

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) foi acionada e esteve no local conduzindo a ocorrência e realizando todos os detalhes do acidente.

