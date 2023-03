Carreta com eucalipto tomba na BR-163, em CaarapÃ³

Um acidente envolvendo o tombamento de uma carreta com carga de eucalipto provocou lentidão no trânsito da BR-163, em Caarapó, durante a tarde de terça-feira (28). Ninguém ficou ferido pelo local.

Segundo informações do site Caarapó News, no ponto onde o veículo tombou é uma curva e a carga ficou esparramada pelas margens, fazendo com que os motoristas tivessem mais cuidado no trânsito.

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) esteve no local atuando nos trabalhos e a após a retirada da carga das margens, o fluxo de veículos voltou a ser intenso.

A carreta foi retirada do local com auxílio de um caminhão guincho da CCR MSVia e foi levada até o pátio de um posto de combustível.

Não foi informado quais foram as causas do acidente.

