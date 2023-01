Carreta é destruída por incêndio entre Bodoquena e Miranda

Na madrugada desta terça-feira (17), uma carreta bitrem ficou completamente destruída após pegar ser consumida por um incêndio na MS-339, entre as cidades de Bodoquena e Miranda.

Segundo o site O Pantaneiro, o veículo longo estava carregado de cimento. O Corpo de Bombeiros foi acionado no início da madrugada para conter as chamas.

Pelo menos cinco militares atuaram no combate ao incêndio e foram necessários aproximadamente 4 mil litros de água.

Apesar do susto, não houve vítimas pelo local, mas a carreta ficou nas margens da pista toda destruída.

JD1 No Celular

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 e acompanhe em tempo real todas as notícias. Para baixar no IOS, clique aqui. E aqui para Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também