Carreta tomba após falha mecânica na BR-163, em Rio Verde

Uma carreta contêiner tombou nas margens da BR-163, entre Rio Verde de Mato Grosso e São Gabriel do Oeste, no final da noite deste domingo (16). O acidente aconteceu após uma falha mecânica no veículo.

O motorista ficou com ferimentos leves, mas não chegou a ficar preso nas ferragens.

Segundo o site RV News, o condutor perdeu o controle da carreta nas proximidades da região conhecida como "buracão", próximo à base da CCR MSVia.

Uma equipe da concessionária, responsável pela rodovia, foi acionada para controlar o fluxo de veículos e orientar os motoristas.

O caso foi registrado na Polícia Civil para investigar as causas do acidente.

