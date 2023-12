Carro com muamba pega fogo após acidente e uma pessoa fica ferida na BR-267

Durante a madrugada desta quarta-feira (6), uma pessoa ficou ferida em um acidente envolvendo dois carros com muambas na BR-267, no distrito de Nova Casa Verde, em Nova Andradina. Um dos veículos ainda pegou fogo na vegetação que fica nas margens da rodovia.

Segundo informações divulgadas pelo Corpo de Bombeiros, um dos veículos seria um Fiat Pálio, que foi encontrado parado na pista no sentido de Nova Casa Verde para Bataguassu com a frente destruída, airbag acionado e nenhum ocupante. Foi verificado que várias mercadorias estavam no interior do carro.

O outro carro envolvido no acidente, mas que não teve o modelo identificado, foi encontrado capotado nas margens da rodovia, em meio a vegetação, no sentido contrário. Ele foi consumido pelas chamas do incêndio e ao seu redor, havia várias muambas espalhadas.

Uma pessoa foi encontrada caída e desorientada, apresentando uma lesão na parte frontal da cabeça e com escoriações pelo corpo. Conforme o site Jornal da Nova, ele foi encaminhado para o Hospital Regional de Nova Andradina.

A equipe de militares que ficou pelo local combateu as chamas que ainda estavam presentes no veículo e na vegetação.

A Polícia Rodoviária Federal esteve no local e, além de auxiliar o trânsito, registrou a ocorrência.

Deixe seu Comentário

Leia Também