Carro Ã© 'arrastado' para dentro de cÃ³rrego pela enxurrada da chuva em MS

Uma mulher de 58 anos viveu momentos de tensão na manhã desta quinta-feira (9), ao ter o carro ‘arrastado’ pela enxurrada e cair no ‘córrego do Marcelino’, em Vicentina. Fortes chuvas caíram na região hoje.

Conforme o portal MS News, a vítima estava em um Ford Ka quando foi levada pela correnteza enquanto trafegava. A Polícia Militar foi acionada por uma amiga da mulher. Em seguida, equipe do Corpo de Bombeiros de Fátima do Sul também se deslocou para auxiliar.

Quando o socorro chegou, ela estava presa dentro do veículo e não conseguia sair por conta da força da água. Os militares precisaram entrar na área alagada com a ajuda de populares para resgatar a vítima.

A mulher contou ao portal que estava seguindo pela estrada conhecida como Travessão da Onça, de Vicentina, para sua casa que fica na Quinta Linha, zona rural do mesmo município. Em determinado momento ao tentar atravessar uma área alagada acabou atingida pela forte correnteza do córrego e caindo no local.

Deixe seu Comentário

Leia Também