Carro é destruído em acidente e 4 pessoas morrem esmagadas em rodovia de MS

Pelo menos quatro pessoas, entre elas duas crianças, morreram esmagadas em um gravíssimo acidente envolvendo um carro de passeio e um caminhão na manhã deste sábado (7) na BR-158, próximo a Vila Raimundo, no município de Paranaíba, a 422 quilômetros de Campo Grande.

Conforme o site RCN 67, todas as vítimas estavam presentes no veículo, um Chevrolet Ônix, de cor branca. O motorista do caminhão saiu ileso do acidente.

Ainda segundo o site, a Polícia Rodoviária Federal foi acionada por volta das 9h45 e não foi divulgada a causa do acidente, nem mesmo se chovia no momento da colisão entre os veículos.

O Corpo de Bombeiros e a Polícia Civil também estiveram pelo local. A corporação da militares informou que as vítimas morreram esmagadas com o impacto.

