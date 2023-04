Carro pifa, homem se irrita, coloca fogo no veículo e vai preso

Um homem de 40 anos foi preso por incendiar o próprio veículo neste domingo (2). O crime aconteceu após seu carro pifar e ele se irritar com a situação. O episódio foi registrado em Bonito, distante a 110 quilômetros de Campo Grande.

De acordo com a esposa dele, ela e o autor tinham voltado de um passeio e estava nervoso porque teve que trocar a bateria do carro, que tinha parado de funcionar no retorno do passeio.

Ao chegar em casa, pegou um galão de gasolina, despejou o combustível no veículo e ateou fogo. Vendo a cena, a esposa do autor acionou a Polícia Militar. Uma equipe da foi até o local solicitou o apoio do Corpo de Bombeiros Militar, que apagou as chamas.

Ele tentou fugir, mas foi preso em flagrante pelo crime de incêndio e conduzido para a delegacia de polícia da cidade. O incêndio danificou não só o automóvel, mas também parte da parede da residência, tendo deteriorado o padrão de energia do imóvel. Ele pode pegar de três a seis anos, e multa.

Deixe seu Comentário

Leia Também