Casa de militar dos Bombeiros é invadida por bandidos em Corumbá

Militar do Corpo de Bombeiros teve sua casa invadida e viu alguns objetos serem levados enquanto estava na escala de plantão durante a segunda-feira (27), em Corumbá - a 426 quilômetros de Campo Grande. O prejuízo deixado pelo crime é de R$ 2,5 mil.

Morando sozinho na residência, ele chegou do trabalho e encontrou o portão do corredor arrombado. Ao lado desse espaço há um terreno baldio que dá acesso à casa pela lavanderia, que também estava com a porta aberta.

Segundo o site Diário Corumbaense, rapidamente ele deu falta de alguns equipamentos e notou que a bicicleta também havia sido levada. O carro também ficou danificado, pois o ladrão tentou arrombar o veículo.

Ainda conforme o site local, câmeras de segurança podem ajudar na identificação do ladrão. Durante a vistoria na residência, ficou perceptível que o suspeito se machucou ao fugir, pois havia marcas de sangue no local.

O caso foi registrado na Delegacia de Polícia Civil de Corumbá.

