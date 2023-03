Casal Ã© preso apÃ³s torturar crianÃ§as de 4 e 6 anos em ChapadÃ£o do Sul

Mulher, de 21 anos, e seu companheiro, de 27 anos, foram presos em flagrante pelo crime de tortura e maus-tratos contra duas crianças, de 4 e 6 anos, na noite desta segunda-feira (6) em Chapadão do Sul, distante a 332 quilômetros de Campo Grande.

Denúncias anônimas foram direcionadas para a Polícia Militar, onde diziam que crianças estavam gritando por ajuda no bairro Esplanada.

Após deslocaram até o endereço da denúncia, os militares conversaram com a mãe e assim que visualizaram as crianças, notaram que elas estavam com várias lesões pelo corpo.

Questionada sobre as lesões, a mulher relatou aos policiais que agrediu as filhas por motivos fúteis. Na casa, segundo o site O Correio News, a polícia constatou a situação de maus-tratos, levando elas para a sede do batalhão, onde foram alimentadas, pois disseram estarem com fome.

As duas crianças estavam com marcas de agressões nos braços, pernas, costas, joelhos, antebraços, abdômen e costelas. Em breve relato, uma das crianças disse que sofrem espancamento há meses da mãe e do padrasto.

A mãe ainda teria obrigado que as filhas ficassem de joelho em tampinhas de garrafas como forma de castigão.

O casal foi preso em flagrante e encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil, onde podem responder por maus-tratos, tortura e lesão corporal dolosa.

JD1 No Celular

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 e acompanhe em tempo real todas as notícias. Para baixar no IOS, clique aqui. E aqui para Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também