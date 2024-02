Caseiro de fazenda morre após sofrer descarga elétrica em bomba d'água em Ponta Porã

Caseiro, de 58 anos, identificado apenas como Reynaldo, morreu após sofrer uma descarga elétrica enquanto manuseava uma bomba d'água na Fazenda Samambaia, em Ponta Porã, a 314 quilômetros de Campo Grande.

Segundo informações do boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada para verificar a situação de um achado de cadáver na propriedade rural, que fica próximo a Cabeceira do Apa.

A vítima estava próximo a uma bomba d'água e de barriga para cima, já em avançado estado de decomposição. Um eletricista precisou ser acionado para verificar as condições em que o local se encontrava, se estava energizado ou não, tendo encontrado o fio de energia embaixo do caseiro.

Durante as investigações preliminares, a polícia descobriu que Reynaldo morava sozinho e era o caseiro da Fazenda Samambaia. No corpo não havia sinais de luta corporal, nem mesmo arrombamento no interior do imóvel, com as coisas relativamente arrumadas.

No local estiveram, além da Polícia Militar, a Polícia Civi e a Polícia Científica que realizaram os trabalho de praxe.

O caso foi registrado como morte a esclarecer e está sendo investigado pela Polícia Civil.

