Chuva forte abre cratera na MS-473 e deixa via intransitável

A chuva forte que caiu sobre o Estado causou estragos em várias regiões. Em Nova Andradina, o asfalto da MS-473, na saída do perímetro urbano cedeu e abriu uma cratera, deixando a via intransitável.



Segundo apurado pelo portal de notícias local, o Jornal da Nova, o asfalto teria cedido por problemas no sistema de drenagem. De acordo com a PMR (Polícia Militar Rodoviária), o local foi interditado por volta das 23h de ontem, para evitar acidentes.



Como a obra é do Governo do Estado, técnicos da Agesul (Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos) devem comparecer na área da cratera na manhã desta sexta-feira (7), para avaliar os estragos e solucionar os problemas.

No momento da abertura da cratera nem acidente foi registrado.



Em fevereiro deste ano, próximo do local, a corrosão do solo na região da rodovia foi agravada devido às chuvas constantes que atingem a cidade.

Deixe seu Comentário

Leia Também