Ciclista é atropelado e morre no hospital de Dourados

Geovane Morales da Silva, 19 anos, foi atropelado, por volta das 19h deste sábado (4), na Linha do Proteirito, em Dourados. O rapaz foi socorrido, mas morreu na madrugada deste domingo (5) no Hospital da Vida.

Conforme o site Dourados News, Geovane morava na região da sitioca Alvorada e seguia de bicicleta, quando foi atropelado por um veículo Gol, após o acidente, o condutor fugiu do local.

Equipes do Corpo de Bombeiros e do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) estiveram no local para atender ocorrência.

Devido a gravidade do caso, a vítima foi encaminhada para o Hospital de Vida, mas morreu por volta das 2h20 da madrugada.

Deixe seu Comentário

Leia Também