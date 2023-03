Ciclista Ã© socorrida em estado grave apÃ³s ser arremessada em atropelamento

Uma idosa, de 62 anos, foi socorrida em estado grave, na noite desta quarta-feira (08), após ser atropelada e arremessada contra o para brisa do veículo, enquanto a atravessava a BR-267, no perímetro urbano de Bataguassu.

Conforme o site Cenário MS, a mulher seguia sentido bairro Jardim São João em uma bicicleta elétrica, quando atravessava na faixa de pedestre foi atingida por um Fiat Uno, com o impacto a vítima foi arremessada para o alto e colidiu a cabeça no para brisas do veículo.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e realizou os primeiros socorros ainda no local, a vítima foi encaminhada para a Santa Casa de Bataguassu com diversas escoriações pelo corpo e um ferimento na cabeça.

Devido ao estado grave da vítima, ela foi transferida para um hospital na cidade de Três Lagoas.

No veículo estavam duas pessoas, sendo o motorista e um passageiro, que permaneceram no local. Segundo o condutor, ele não teria visto a idosa por conta do mato alto no canteiro entre as vias, o que dificultou a visibilidade..

Além do Corpo de Bombeiros, uma equipe da Polícia Rodoviária Federal esteve no local.

