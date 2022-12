Ciclista morre após bater em carro na BR-376, em MS

Um ciclista, identificado apenas como Maurão, morreu na noite de quarta-feira (28) em um acidente de trânsito envolvendo um veículo de passeio, na BR-376, trecho entre as cidades de Glória de Dourados e Deodápolis.

Segundo informou o site MS News, a colisão entre os veículos aconteceu no trecho da sexta e sétima linha da rodovia.

O acidente teria ocorrido por volta das 20h30.

Maurão, como era conhecido na região, morreu no local antes mesmo do socorro chegar. Ele teve partes do dilacerados.

A Polícia Rodoviária Federal, Polícia Civil e Perícia Técnica estiveram no local para realizar os levantamentos do acidente.

JD1 No Celular

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 e acompanhe em tempo real todas as notícias. Para baixar no IOS, clique aqui. E aqui para Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também